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«Сочи» — ЦСКА: «барсы» быстро сравняли счёт

«Сочи» — ЦСКА: «барсы» быстро сравняли счёт
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В эти минуты проходит товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречаются «Сочи» и московский ЦСКА. Команды играют на тренировочном поле в Белеке, Турция. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
09 февраля 2024, пятница. 15:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Давила – 9'     1:1 Бурмистров – 12'     2:1 Крамарич – 43'    

На 12-й минуте игрок «Сочи» Никита Бурмистров сравнял счёт в матче.

В нынешнем сезоне эти команды уже трижды встречались между собой. Все три раза сильнее становились футболисты ЦСКА. Две победы пришлись на групповую стадию Кубка России (1:1 (4:2 по пен.) и 0:0 (5:4 по пен.) и одна победа была одержана в РПЛ (3:1).

Напомним, после 18 сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге московский ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице с 28 очками. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 18 матчей. В первом матче после зимней паузы «Сочи» встретится с «Балтикой». Соперником армейцев в ближайшем туре станет «Оренбург».

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