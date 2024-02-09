Тренер сборной Англии Саутгейт: Кейн наслаждается опытом, который получает в «Баварии»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о нападающем «Баварии» Гарри Кейне.

«Он наслаждается опытом, который получает. Мы смотрим все матчи с его участием. Приятно, что у Бундеслиги отличный уровень. Конечно, выступая за «Баварию», ты находишься под давлением. Когда ты в таком клубе, ты должен побеждать каждую неделю. Так что это хорошо для Гарри», — приводит слова Саутгейта Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 105 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.