Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оказался в эпицентре нового скандала. Португалец эмоционально отреагировал на поведение болельщиков «Аль-Хиляля» (0:2) в товарищеском матче. Фанаты соперника при каждом касании мяча Роналду скандировали имя Лионеля Месси. А когда Криштиану уходил в подтрибунное помещение, его с трибун забросали клубными шарфами «Аль-Хиляля».

В ответ на это португалец поднял один из шарфов, засунул его в трусы, подтёрся и бросил обратно в сторону фанатов соперника. Как оцениваете поступок Роналду с шарфом «Аль-Хиляля»?

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Отметим, что за свой поступок с шарфом «Аль-Хиляля» Криштиану Роналду подвергся жёсткой критике в социальных сетях.