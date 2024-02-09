«Сочи» — ЦСКА: сочинцы вышли вперёд

В эти минуты проходит товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречаются «Сочи» и московский ЦСКА. Команды играют на тренировочном поле в Белеке, Турция. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск.

На 43-й минуте Мартин Крамарич вывел «Сочи» вперёд.

В нынешнем сезоне эти команды уже трижды встречались между собой. Все три раза сильнее становились футболисты ЦСКА. Две победы пришлись на групповую стадию Кубка России (1:1 (4:2 по пен.) и 0:0 (5:4 по пен.) и одна победа была одержана в РПЛ (3:1).

Напомним, после 18 сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге московский ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице с 28 очками. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 18 матчей. В первом матче после зимней паузы «Сочи» встретится с «Балтикой». Соперником армейцев в ближайшем туре станет «Оренбург».