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Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Примеры с «Осасуной»

Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Примеры с «Осасуной»
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку команды на матч 24-го тура Ла Лиги с «Осасуной». Встреча состоится в субботу, 10 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Испания - Примера . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: Официальный аккаунт «Реала Сосьедад» в соцсети Х

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провёл во всех турнирах за «Реал Сосьедад» 24 матча, в которых отметился лишь одной голевой передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент после 23 сыгранных матчей испанской Примеры «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке турнирной таблицы с 37 очками. «Осасуна» с 26 очками расположилась на 12-м месте.

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