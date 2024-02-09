Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Примеры с «Осасуной»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку команды на матч 24-го тура Ла Лиги с «Осасуной». Встреча состоится в субботу, 10 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Фото: Официальный аккаунт «Реала Сосьедад» в соцсети Х

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провёл во всех турнирах за «Реал Сосьедад» 24 матча, в которых отметился лишь одной голевой передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.

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На данный момент после 23 сыгранных матчей испанской Примеры «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке турнирной таблицы с 37 очками. «Осасуна» с 26 очками расположилась на 12-м месте.