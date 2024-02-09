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Агент Аравены прокомментировал возможный переход чилийца в ЦСКА летом

Агент Аравены прокомментировал возможный переход чилийца в ЦСКА летом
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Футбольный агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы игрока Александера Аравена, прокомментировал возможный переход чилийского нападающего клуба «Универсидад Католика» в ЦСКА грядущим летом.

«Не думаю, что переход Аравены в ЦСКА возможен этим летом», — сказал Флуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Аравене 21 год, он является воспитанником клуба «Универсидад Католика». Действующий контракт нападающего с чилийским клубом рассчитан до конца декабря текущего года. В сезоне-2023 форвард провёл 34 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александера Аравена в € 5 млн.

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