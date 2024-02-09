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ЦСКА проиграл «Сочи» в товарищеском матче

ЦСКА проиграл «Сочи» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались «Сочи» и московский ЦСКА. Команды играли на тренировочном поле в Белеке, Турция. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. Сочинцы одержали победу со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
09 февраля 2024, пятница. 15:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Давила – 9'     1:1 Бурмистров – 12'     2:1 Крамарич – 43'    

Первый гол в матче был забит уже на девятой минуте встречи. Отличился чилийский игрок ЦСКА Виктор Давила. Футболистам «Сочи» удалось очень быстро отыграться. На 12-й минуте Никита Бурмистров сравнял счёт в матче. Победу подопечным Роберта Морено принёс гол Мартина Крамарича на 43-й минуте.

Напомним, после 18 сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге московский ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице с 28 очками. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 18 матчей. В первом матче после зимней паузы «Сочи» встретится с «Балтикой». Соперником армейцев в ближайшем туре станет «Оренбург».

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