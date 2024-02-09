Тренер «Оренбурга» Деограсия: Адамов — очень важный игрок для нас, хочу, чтобы он остался

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал возможное возвращение защитника Арсена Адамова в «Зенит».

«Для нас это очень важный игрок. Что касается «Зенита», это уже клубные вопросы. Но я бы хотел, чтобы он остался. Хочу, чтобы все хорошие игроки были у нас в команде. Лукас Вера? Мы разговариваем с ним только насчёт футбола. По трансферным вопросам решает руководство, спортивный директор», — приводит слова Деограсии издание «РБ Спорт».

Напомним, «Оренбург» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на 14-м месте в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии набрала 15 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства оренбуржцы сыграют с московским ЦСКА на выезде. Игра состоится в начале марта.