Стал известен состав «Зенита» на контрольный матч с «Аль-Райяном»
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В контрольном матче встретятся санкт-петербургский «Зенит» и катарский «Аль-Райян». Команды будут играть на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар). Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
09 февраля 2024, пятница. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
0 : 0
Аль-Райян
Ар-Райян, Катар
Стартовый состав «Зенита»: Васютин, Караваев, Алип, Родригао, Сутормин, Ерохин, Васильев, Коваленко, Изидор, Мостовой, Сергеев.
Запасные: Москвичёв, Чёрный, Бардачёв, Ахметов, Ду Кейрос, Мантуан.
Ранее «Зенит» сыграл вничью с армянским «Ноа». Встреча состоялась во вторник, 6 февраля, и завершилась со счётом 0:0.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», на счету которого 38 очков.
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