Агент Педро заявил, что игрок счастлив в «Зените»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда «Зенита» Педро, заявил, что его клиент отлично чувствует себя в петербургской команде.

«Педро счастлив в «Зените». Клуб из Санкт-Петербурга принимает всех игроков очень хорошо», — приводит слова Фернандо Гарсии «Спорт день за днём».

Педро выступает за «Зенит» с января этого года. Сине-бело-голубые приобрели 18-летнего атакующего игрока у бразильского «Коринтианса» за € 9 млн.

Во время зимних тренировочных сборов Педро принял участие в пяти товарищеских матчах, в которых забил три гола. Контракт игрока с российским клубом действует до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.