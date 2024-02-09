Почеттино — о синей карточке: это создаст больше сложностей и разногласий

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о своём отношении к появлению в футболе синей карточки.

«Думаю, это правило создаст больше разногласий, больше сложностей для судей, игроков и болельщиков. На данный момент мне не кажется это хорошей идеей, но посмотрим, что будет дальше. Дадим возможность посмотреть, как всё работает, а после будем иметь лучшее представление о новом правиле. Но мне кажется, что это сложно – добавлять в игру ещё один цвет, ещё одну карточку. Слишком много вопросов», – приводит слова Почеттино Sky Sports.

На днях стало известно, что новый вид дисциплинарного наказания может быть введён в ближайшее время. Синяя карточка будет показываться футболистам за преднамеренный фол или проявление несогласия с официальным представителем матча. После этого игроки будут удаляться с поля на 10 минут.