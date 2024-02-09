«Рубин» потерпел очередное поражение на зимних сборах

Завершился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и «Санкт-Пёльтен», представляющий Австрию. Встреча стартовала в 16:00 по московскому времени. «Рубин» потерпел поражение от австрийской команды — 1:2.
Казанцам быстро удалось отрыть счёт — уже на девятой минуте отличился полузащитник Валентин Вада. Однако во второй половине встречи «Санкт-Пёльтену» удалось переломить ход игры. Австрийский клуб добыл волевую победу благодаря дублю японского форварда Рио Нитты, отличавшегося на 49-й и 60-й минутах.
Для «Рубина» этот товарищеский матч стал уже шестым на зимних сборах. До этого казанцы обыгрывали сербский «Напредак» (5:2) и болгарскую «Славию» (3:1), а также уступили болгарскому «Ботеву» (0:1), астраханскому «Волгарю» (0:2) и болгарской «Арде» (1:2).
- 9 февраля 2024
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