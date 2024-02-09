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«Спартак» опубликовал состав на матч Зимнего кубка РПЛ с «Шабаб Аль-Ахли»

«Спартак» опубликовал состав на матч Зимнего кубка РПЛ с «Шабаб Аль-Ахли»
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В матче Winline Зимнего кубка РПЛ встретятся «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ и московский «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало матча — в 18:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Winline Зимний Кубок РПЛ
09 февраля 2024, пятница. 18:45 МСК
Шабаб Аль-Ахли
Дубай, ОАЭ
Не начался
Спартак М
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Зобнин, Дуарте, Бабич, Классен, Пруцев, Умяров, Мозес, Медина, Игнатов, Промес.

Запасные: Максименко, Свинов, Джикия, Чернов, Хлусевич, Денисов, Рябчук, Мартинс, Зорин, Лайкин, Зиньковский, Угальде, Быковский, Бозов.

Для «Шабаб Аль-Ахли» это третий матч на турнире. Ранее команда Марко Николича уступила «Ростову» (1:3) и победила «Кайрат» (2:0). «Спартак», в свою очередь, в среду, 7 февраля, проиграл «Ростову» со счётом 0:3.

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