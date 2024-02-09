«Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак»: Игнатов оформил дубль на 28-й минуте

В эти минуты проходит матч Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречаются «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). «Спартак» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 28-й минуте полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов оформил дубль. Голевой передачей отметился Виктор Мозес. Ранее Игнатов отличился на третьей минуте с передачи Квинси Промеса.
Для «Шабаб Аль-Ахли» это третий матч на турнире. Ранее команда Марко Николича уступила «Ростову» (1:3) и победила «Кайрат» (2:0). «Спартак», в свою очередь, в среду, 7 февраля, проиграл «Ростову» со счётом 0:3.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.
- 9 февраля 2024
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