Майкон: «Зенит» — знаменитый клуб, любой бразилец стремится сюда приехать

Бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон рассказал, чем привлекает его соотечественников санкт-петербургский «Зенит».

«Приехать в Россию — это отличная идея. Российский чемпионат вырос за последнее время. Теперь его смотрят по всему миру. Повезло тем бразильцам, которые играют в российских командах!

«Зенит» — очень знаменитый клуб. Любой бразильский футболист, который получает предложение от этого клуба, стремится сюда приехать. Ведь они знают, что это хорошая структура. Но считаю, что нельзя сравнивать Санкт-Петербург с Рио-де-Жанейро», — приводит слова Майкона Metaratings.

На данный момент в составе «Зенита» выступают девять бразильцев. Во время зимнего трансферного окна команду пополнили такие футболисты, как Артур, Педро и Нино.