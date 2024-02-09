Тренер «Зенита» Семак прокомментировал поражение в контрольном матче с «Аль-Райяном»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о контрольном матче с катарским «Аль-Райяном» (2:4).

«Что касается движения, борьбы, самой игры — всё было неплохо. По пропущенным мячам допускали катастрофически ошибки в обороне. Пропускать четыре мяча за тайм — это о многом говорит. Но моменты у нас были, игра вышла неплохой с точки зрения интенсивности.

Заработали необязательный пенальти, автогол. Ещё грубейшие ошибки. Всего где-то не хватало. После перерыва игра получилась более открытой. Подходов было много, но в последних фазах не хватало завершения», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В составе «Зенита» отличились Александр Коваленко и Иван Сергеев.