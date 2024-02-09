Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал поражение в контрольном матче с «Аль-Райяном»

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал поражение в контрольном матче с «Аль-Райяном»
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о контрольном матче с катарским «Аль-Райяном» (2:4).

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
09 февраля 2024, пятница. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 4
Аль-Райян
Ар-Райян, Катар
0:1 Сутормин – 48'     0:2     1:2 Коваленко – 58'     1:3     2:3 Сергеев – 74'     2:4    
Удаления: Сутормин – 89' / нет

«Что касается движения, борьбы, самой игры — всё было неплохо. По пропущенным мячам допускали катастрофически ошибки в обороне. Пропускать четыре мяча за тайм — это о многом говорит. Но моменты у нас были, игра вышла неплохой с точки зрения интенсивности.

Заработали необязательный пенальти, автогол. Ещё грубейшие ошибки. Всего где-то не хватало. После перерыва игра получилась более открытой. Подходов было много, но в последних фазах не хватало завершения», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В составе «Зенита» отличились Александр Коваленко и Иван Сергеев.

Материалы по теме
«Зенит» уступил катарскому «Аль-Райяну» в контрольном матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android