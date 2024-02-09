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Экс-защитник «Интера» Майкон назвал лучшего бразильца в истории РПЛ

Экс-защитник «Интера» Майкон назвал лучшего бразильца в истории РПЛ
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Бывший фланговый защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон выделил наиболее успешного соотечественника, когда-либо выступавшего в Российской Премьер-Лиге.

«Кто был самым крутым бразильцем в РПЛ? Вагнер Лав, однозначно. Он первым приехал в Россию.

Малкома тоже можно включить в список. Он был очень важным игроком для «Зенита». Но если мне скажут выбрать одного лучшего, то это — Вагнер Лав», — приводит слова Майкона Metaratings.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год. Бразилец возвращался в московский клуб в 2013 году. Всего в футболке армейцев форвард провёл 259 матчей, в которых забил 124 гола. Футболист выиграл с ЦСКА 14 трофеев, в том числе и Кубок УЕФА (ныне Лига Европы) в сезоне-2004/2005.

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