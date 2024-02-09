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«Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак»: Зиньковский отличился на 84-й минуте

«Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак»: Зиньковский отличился на 84-й минуте
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В эти минуты проходит матч Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречаются «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). «Спартак» выигрывает со счётом 4:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Winline Зимний Кубок РПЛ
09 февраля 2024, пятница. 18:45 МСК
Шабаб Аль-Ахли
Дубай, ОАЭ
Окончен
0 : 5
Спартак М
Москва, Россия
0:1 Игнатов – 3'     0:2 Игнатов – 28'     0:3 Мартинс – 54'     0:4 Зиньковский – 84'     0:5 Угальде – 87'    

На 84-й минуте голом отметился нападающий «Спартака» Антон Зиньковский.

Ранее дубль оформил полузащитник красно-белых Михаил Игнатов. Он отличился на третьей и 28-й минутах матча. На 54-й минуте полузащитник Кристофер Мартинс забил третий мяч «Спартака».

Для «Шабаб Аль-Ахли» это третий матч на турнире. Ранее команда Марко Николича уступила «Ростову» (1:3) и победила «Кайрат» (2:0). «Спартак», в свою очередь, в среду, 7 февраля, проиграл «Ростову» со счётом 0:3.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.

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