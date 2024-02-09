«Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» в матче Зимнего кубка РПЛ

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Завершился матч Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречались «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). «Спартак» одержал победу со счётом 5:0.

В первом тайме дубль оформил полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. Он отличился на третьей и 28-й минутах матча. На 54-й минуте полузащитник Кристофер Мартинс забил третий мяч «Спартака». На 84-й минуте голом отметился нападающий «Спартака» Антон Зиньковский. Окончательный счёт установил форвард Манфред Угальде — 5:0.

«Шабаб Аль-Ахли» провёл заключительный матч на турнире. Ранее команда Марко Николича уступила «Ростову» (1:3) и победила «Кайрат» (2:0). «Спартак», в свою очередь, в среду, 7 февраля, проиграл «Ростову» со счётом 0:3.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.