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«Реал» сможет выкупить одного из лидеров «Жироны» за € 8 млн

«Реал» сможет выкупить одного из лидеров «Жироны» за € 8 млн
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В летнее трансферное окно у «Реала» будет возможность выкупить левого защитника «Жироны» Мигеля Гутьерреса всего за € 8 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, подобная опция выкупа была обговорена клубами при переходе игрока в «Жирону». Отмечается, что срок действия суммы выкупа в размере € 8 млн ограничен. «Сливочные» смогут вернуть Гутьерреса по низкой цене до конца июня. Напомним, 22-летний футболист является воспитанником мадридского клуба.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Гутьеррес выступает за «Жирону» с 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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