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Георгий Джикия впервые высказался о словах своего агента про будущее в «Спартаке»

Георгий Джикия впервые высказался о словах своего агента про будущее в «Спартаке»
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о поддержке болельщиков на матче Зимнего кубка РПЛ с «Шабаб Аль-Ахли», а также о своём будущем в клубе.

«Благодарю фанатов за поддержку, спасибо им. Ещё переговорю с ними, там с ними пообщаемся.

Интервью Вадима Шпинёва? Знал, что он будет говорить. Я видел отрезки. Я прочитал и увидел то, что и так знал. У меня есть контракт, который я добросовестно выполню до конца дня. Сейчас я не планирую никуда уходить, никаких аренд», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 9 февраля, «Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счётом 5:0. В составе красно-белых отличились Михаил Игнатов (дважды), Кристофер Мартинс, Антон Зиньковский и Манфред Угальде.

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