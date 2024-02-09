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Джикия — о своём контракте: я многое понимаю, я не 20-летний мальчик

Джикия — о своём контракте: я многое понимаю, я не 20-летний мальчик
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о текущей ситуации с продлением контракта. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московской командой рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Я многое понимаю, я не 20-летний мальчик. У меня есть позиция. У меня есть мой контракт, мой «Спартак». Мы знакомились со спортивным директором, говорили о будущем, у меня есть оптимизм. Но в целом насчёт контракта всё так, как и сказал мой агент Вадим Шпинёв», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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