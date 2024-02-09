Джикия рассказал, какие у него отношения с Абаскалем

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об отношениях с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Я прекрасно понимаю ситуацию, в которой я оказался. Но у нас нормальные и рабочие отношения с Абаскалем. Не ухудшились ли они после интервью? Посмотрим. Прошло три-четыре дня», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Георгий Джикия провёл шесть матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Срок контракта Джикии со «Спартаком» рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.