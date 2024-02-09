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Джикия: мой следующий контракт будет определяющим с точки зрения финансов

Джикия: мой следующий контракт будет определяющим с точки зрения финансов
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Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что хочет получить хорошие финансовые условия при подписании своего следующего контракта. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московской командой рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Я сейчас более спокоен, чем Вадим (Шпинёв, агент Джикии. — Прим. «Чемпионата»), что его радует. Некоторые ребята были удивлены, что эта ситуация так выплыла. Хотя я не подавал виду, что происходит.

Будет глупо говорить, что будет не так важно, какой контракт мне предложат. Мне больше 30, следующий контракт, скорее всего, будет определяющим, весомым в плане будущего с точки зрения финансов», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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