Георгий Джикия: думаю, я перестал играть за «Спартак» не только по игровым причинам

Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём игровом времени. В нынешнем сезоне футболист потерял место в стартовом составе московской команды.

«Думаю, что я перестал играть не только по игровым причинам. Почему? Возможно, что-то личное, но я не могу это утверждать. Но я никогда не подойду сам, не буду узнавать, в чём проблема.

Наш разговор с Абаскалем состоялся недавно. 2 марта стартует чемпионат, у нас будут важные игры. Мы будем вместе к этому готовиться. Мне главное сделать всё от себя зависящее.

Возможно, где-то я перестал играть по качествам, где-то — по личным причинам. Главное все жизненные ситуации пройти с честью», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.