Гендиректор «Спартака» Малышев отреагировал на заявления агента Джикии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался об интервью агента Вадима Шпинёва, представляющего интересы защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Я не хотел бы комментировать слова каких-то агентов. Мы с Георгием в нормальных рабочих отношениях, обсудили все вопросы. Сейчас он остаётся в клубе. Надеюсь, он поможет «Спартаку». Что бы агенты ни говорили, они не могут ставить условия и ультиматумы в «Спартаке», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Георгий Джикия провёл шесть матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Срок контракта Джикии со «Спартаком» рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.