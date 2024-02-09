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Гендиректор «Спартака» Малышев отреагировал на заявления агента Джикии

Гендиректор «Спартака» Малышев отреагировал на заявления агента Джикии
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался об интервью агента Вадима Шпинёва, представляющего интересы защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Я не хотел бы комментировать слова каких-то агентов. Мы с Георгием в нормальных рабочих отношениях, обсудили все вопросы. Сейчас он остаётся в клубе. Надеюсь, он поможет «Спартаку». Что бы агенты ни говорили, они не могут ставить условия и ультиматумы в «Спартаке», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Георгий Джикия провёл шесть матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Срок контракта Джикии со «Спартаком» рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.

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