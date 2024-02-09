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Олег Малышев подтвердил интерес «Спартака» к футболисту «Бока Хуниорс» Фернандесу

Олег Малышев подтвердил интерес «Спартака» к футболисту «Бока Хуниорс» Фернандесу
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил желание московского клуба подписать полузащитника аргентинского «Бока Хуниорс» Эсекьеля Фернандеса.

«Мы стараемся смотреть игроков на разные позиции. На каждую позицию у нас должен быть вариант усиления. Фернандес есть в наших списках, но это не значит, что мы обязательно сейчас будем принимать какие-то действия», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

21-летний аргентинец Эсекьель Фернандес может сыграть на позиции центрального и опорного полузащитника. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 8 млн. Всего в составе «Бока Хуниорс» игрок провёл 47 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

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