Олег Малышев подтвердил интерес «Спартака» к футболисту «Бока Хуниорс» Фернандесу

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил желание московского клуба подписать полузащитника аргентинского «Бока Хуниорс» Эсекьеля Фернандеса.

«Мы стараемся смотреть игроков на разные позиции. На каждую позицию у нас должен быть вариант усиления. Фернандес есть в наших списках, но это не значит, что мы обязательно сейчас будем принимать какие-то действия», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

21-летний аргентинец Эсекьель Фернандес может сыграть на позиции центрального и опорного полузащитника. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 8 млн. Всего в составе «Бока Хуниорс» игрок провёл 47 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.