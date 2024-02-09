«Никто из агентов не диктует нам условия». Малышев — о влиянии Андреева на «Спартак-2»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о влиянии агента Павла Андреева на состав «Спартака-2».

«Спартак-2» и Павел Андреев? Это разве весь состав «Звезды»? Вы выворачиваете факты. Никто из агентов не диктует нам условия. Мы сотрудничаем с агентами. Влияние Андреева? Просто много его игроков будет играть в «Спартаке-2». Но диктовать условия нам никто не будет», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 25 декабря 2023 года московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы, команду заявят во Вторую лигу. Главным тренером команды стал экс-игрок москвичей Дмитрий Комбаров.