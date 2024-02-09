Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» допустили автоматическое продление контракта с Джикией

В «Спартаке» допустили автоматическое продление контракта с Джикией
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что существует вероятность автоматического продления контракта с защитником Георгием Джикией. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московской командой рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Есть теоретическая возможность, что Джикия автоматически продлит контракт по количеству матчей. Мы вместе с Георгием и Абаскалем обсудили все вопросы. Джикия чувствует себя обманутым? Вы пытаетесь раздуть проблему. Георгий лоялен к клубу», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Материалы по теме
Гендиректор «Спартака» рассказал, от чего зависит решение по контракту Джикии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android