В «Спартаке» допустили автоматическое продление контракта с Джикией

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что существует вероятность автоматического продления контракта с защитником Георгием Джикией. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московской командой рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Есть теоретическая возможность, что Джикия автоматически продлит контракт по количеству матчей. Мы вместе с Георгием и Абаскалем обсудили все вопросы. Джикия чувствует себя обманутым? Вы пытаетесь раздуть проблему. Георгий лоялен к клубу», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.