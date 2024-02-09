Малышев отреагировал на жест гендиректора «Зенита» Медведева про «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о неприличном жесте, который показал председатель правления «Зенита» Александр Медведев, упомянув красно-белых.

«Жест Медведева про «Спартак». Лучшая реакция — ответ на поле. Надеюсь, мы это увидим на поле», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в середине января на YouTube-канале «Зенита» появилось видео, на котором председатель правления «Зенита» Александр Медведев обратился к хавбеку сине-бело-голубых Клаудиньо с фразой «Ready? «Спартак», а потом несколько раз ударил ладонью по кулаку. Вскоре «Зенит» ограничил доступ к этому видеоролику, а сам Медведев, комментируя этот инцидент, сообщил, что «каждый всё понимает в меру своей испорченности».