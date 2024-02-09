Гендиректор «Спартака» Малышев ответил, при каком результате Абаскаль останется в клубе

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос, какое место должна занять команда, чтобы главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль продолжил работу в клубе.

«Какое место должен занять «Спартак», чтобы Абаскаль остался? Всегда стоит задача — топ-2», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Спартак» на выезде встретится с санкт-петербургским «Зенитом» 2 марта. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.