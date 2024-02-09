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Артета — о синей карточке: стоит попробовать, если это действительно улучшит игру

Артета — о синей карточке: стоит попробовать, если это действительно улучшит игру
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о своём отношении к возможному появлению в футболе синей карточки, вследствие которой футболисты будут временно удаляться с поля.

«Я думаю, подобные меры принимаются для упрощения судейского процесса, чтобы помочь арбитрам исключить ошибки при принятии трудных решений. Так что, надеюсь, всё это делается, чтобы улучшить игру. В таком случае стоит попробовать.

Не знаю, готовы ли мы к этому. Надеюсь, эксперимент с синими карточками будет тщательно проработан, прежде чем его внедрят на высшем уровне», – приводит слова Артеты ESPN.

На днях стало известно, что новый вид дисциплинарного наказания в виде синей карточки может быть введён в ближайшее время. Данная карточка будет показываться футболистам за преднамеренный фол или проявление несогласия с официальным представителем матча. После этого игроки будут удаляться с поля на 10 минут.

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