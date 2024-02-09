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Почему Джикия потерял место в составе «Спартака»?

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний защитник московского «Спартака» Георгий Джикия провёл всего шесть матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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Отметим, что срок контракта Джикии со «Спартаком» рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Спартак» на выезде встретится с санкт-петербургским «Зенитом» 2 марта. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.