Александр Медведев: «Зенит» не рассматривает возможность аренды Кругового

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение команды в контрольном матче с катарским «Аль-Райяном» (2:4), а также высказался о ситуации с переводом защитника Данила Кругового в «Зенит-2».

«Сегодня «Зенит» сыграл против «Аль-Райяна» на двоечку. Что касается Кругового, то он тренируется с «Зенитом-2». Клуб не рассматривает возможность его аренды», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Круговой перейдёт в ЦСКА, когда у него завершится контракт с «Зенитом» летом 2024 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Круговой провёл 12 матчей и оформил одну голевую передачу. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.