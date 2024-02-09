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Уткин назвал варианты решения возможного конфликта Абаскаля и Джикии в «Спартаке»

Уткин назвал варианты решения возможного конфликта Абаскаля и Джикии в «Спартаке»
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Российский журналист Василий Уткин высказался о возможном конфликте главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«О Джикии и Абаскале. В конфликте игрока и тренера есть два варианта решения. Или уходит игрок, или уходят оба. А позволить игроку снимать тренера никак нельзя. Исключения два. Первое: этот игрок — Месси. Второе: этот клуб — «Спартак», — написал Уткин в телеграм-канале.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Георгий Джикия провёл шесть матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Срок контракта Джикии со «Спартаком» рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

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