Джикия: пока у меня контракт со «Спартаком», никаких переговоров ни с кем вести не буду

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможных переговорах с другим клубом о переходе на правах свободного агента. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московской командой рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Есть ли дедлайн, когда решу — остаюсь в клубе или нет? Вы видели мой контракт? Пока я буду по контракту игроком «Спартака», я никаких решений и никаких переговоров ни с кем вести не буду», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.