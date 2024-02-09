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Генич поддержал Джикию на фоне ситуации с непродлением контракта

Генич поддержал Джикию на фоне ситуации с непродлением контракта
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался о ситуации с контрактом защитника «Спартака» Георгия Джикии. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Моя всевозможная и абсолютно искренняя поддержка капитану «Спартака». Георгий Тамазович, всё наладится. Само собой. Без паники», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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