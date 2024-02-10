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«Это тяжело». Тренер «Реала» Анчелотти — о выборе вратаря на матч с «Жироной»

«Это тяжело». Тренер «Реала» Анчелотти — о выборе вратаря на матч с «Жироной»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о выборе голкипера на матч 24-го тура испанской Примеры с «Жироной». Встреча состоится сегодня, 10 февраля. Начало игры — в 20:30 мск.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Определился ли я со стартовым вратарём? Этот вопрос возник, когда Кепа Аррисабалага отсутствовал в ноябре, потому что Лунин играл и вносил свой вклад. Трудно выбрать, кто будет играть, и никто не заслуживает замены. Это тяжело», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2023/2024 возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 58 очков за 23 матча. «Жирона» занимает второе место, заработав 56 очков.

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