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Стали известны клубы, которые готовы заплатить за де Йонга € 100 млн

Стали известны клубы, которые готовы заплатить за де Йонга € 100 млн
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«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» претендуют на подписание полузащитника «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонга в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По информации источника, «Барселона» хочет выручить с продажи 26-летнего футболиста не менее € 100 млн. Клубы, рассчитывающие на подписание де Йонга, готовы удовлетворить подобное требование каталонцев. Отмечается, что сам хавбек не будет против возможной смены команды.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» за € 86 млн летом 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «блауграну» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

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