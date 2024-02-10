«Боруссия» Дортмунд разгромила «Фрайбург» благодаря дублю Малена

Закончился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Фрайбург». Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). В качестве главного судьи встречи выступил Харм Осмерс. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Шмели» вышли вперёд на 16-й минуте — голом отметился форвард Дониэлл Мален. В самой концовке первого тайма нидерландский нападающий оформил дубль. Оба раза Малену ассистировал форвард Никлас Фюллькруг. На 87-й минуте отличился уже сам Фюллькруг, откликнувшись на пас защитника Яна Матсена.

После 21 тура чемпионата Германии «Боруссия» набрала 40 очков и занимает четвёртое место, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на 12 очков. В свою очередь, «Фрайбург» располагается на седьмой строчке, имея в активе 28 очков.