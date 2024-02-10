«Боруссия» Дортмунд не проигрывает на протяжении восьми матчей

В пятницу, 9 февраля, «Боруссия» в родных стенах не оставила шансов «Фрайбургу» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги — 3:0. Таким образом, дортмундская команда не проигрывает на протяжении восьми матчей кряду.

В последний раз в официальном матче «Боруссия» уступала ровно два месяца назад — 9 декабря. Это произошло в игре 14-го тура чемпионата Германии с «Лейпцигом» — 2:3. На протяжении последующих восьми матчей во всех турнирах дортмундцы обыгрывали такие команды, как «Дармштадт» (3:0), «Кёльн» (4:0), «Бохум» (3:1) и «Фрайбург» (3:0). Также подопечные Эдина Терзича сыграли вничью с «ПСЖ» (1:1), «Аугсбургом» (1:1), «Майнцем» (1:1) и «Хайденхаймом» (0:0).

Свой следующий матч «Боруссия» проведёт в субботу, 17 февраля. Команда Терзича на выезде встретится с «Вольфсбургом» в рамках 22-го тура Бундеслиги. Начало игры — в 17:30 мск.