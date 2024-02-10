Карим Бензема ответил на вопрос о завершении карьеры

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема ответил на вопрос о своём будущем.

«Время покажет, что будет дальше. Но именно я буду решать, когда завершится моя карьера», – приводит слова Бензема GQ Sports.

Напомним, Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

«Аль-Иттихад» располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, в активе команды 31 очко по итогам 19 туров.

«Аль-Иттихад» представил Карима Бензема: