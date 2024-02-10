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Анчелотти прокомментировал состояние Винисиуса и Рюдигера перед матчем с «Жироной»

Анчелотти прокомментировал состояние Винисиуса и Рюдигера перед матчем с «Жироной»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии Антонио Рюдигера и Винисиуса в преддверии матча 24-го тура Ла Лиги с «Жироной».

Испания - Примера . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рюдигер сегодня тренировался и чувствует себя хорошо. Если к матчу ничего не изменится, он будет играть, если нет, мы не будем рисковать игроком. С Винисиусом всё в порядке. Он определенно готов отыграть все 90 минут», — приводит словва Анчелотти Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, матч между «Реалом» и «Жироной» состоится 10 февраля, начало — 20:30 мск. Игра пройдёт в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2023/2024 возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 58 очков за 23 матча. «Жирона» занимает второе место, заработав 56 очков.

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