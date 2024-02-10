Кириленко: думаю, «Ростов» возьмёт Зимний кубок — они идут великолепно

Известный российский баскетболист, а сейчас президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, поигравший за три клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Андрей Кириленко поделился впечатлениями о Winline Зимнем кубке РПЛ и назвал фаворита турнира.

«На самом деле мне здесь нравится «Ростов» с Валерием Карпиным. Они показывают очень интересный футбол. Они, собственно говоря, и по турниру идут великолепно. Думаю, что всё-таки «Ростов» возьмёт Зимний кубок. Но нам всем важно, чтобы здесь было хорошее содержание перед второй частью сезона, важно показать как команды войдут в чемпионат», — сказал Кириленко в видео, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.

Отметим, в Абу-Даби (ОАЭ) проводится Зимний кубок РПЛ. На данный момент «Ростов» лидирует в турнирной таблице турнира, набрав шесть из шести возможных очков после двух матчей, разгромив московский «Спартак» (3:0) и обыграв «Шабаб Аль-Ахли» (3:1).

Материалы по теме Карпин стал победителем турнира по падел-теннису на Зимнем кубке РПЛ

Валерий Карпин играет с детьми на отдыхе: