Роберт Левандовски ответил на вопрос о своих целях в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о своих целях в каталонском клубе.

«Одна из целей – снова сыграть на «Камп Ноу». Это волшебный стадион, волшебное поле. Думаю, нам придётся подождать ещё месяцев десять, а затем мы снова сможем ощутить эту атмосферу», — приводит слова Левандовского Sport.es.

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Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Левандовского составляет € 20 млн. В своей футбольной карьере Левандовски выступал за «Дельту Варшава», «Легию», «Знич», «Лех», дортмундскую «Боруссию» и «Баварию».

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