Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Барселоны»: будущее Феликса и Канселу будет зависеть от наших возможностей

Спортдиректор «Барселоны»: будущее Феликса и Канселу будет зависеть от наших возможностей
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился обновлённой информацией о будущем португальских футболистов Жоау Феликса и Жоау Канселу в каталонской команде.

«Жоау Феликс согласился на снижение зарплаты, чтобы мы могли уложиться в рамки финансового фэйр-плей. Форвард помог нам своими атакующим решениями в ряде матчей этого сезона. Канселу принёс в команду баланс. Нам нужен был игрок на этой позиции. В прошлом году нам точно не хватало футболиста такого профиля. Будущее Канселу в клубе, как и будущее Феликса, будет зависеть от наших возможностей летом», – приводит слова Деку Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Феликс выступает за «Барселону» с прошлого лета, находясь в команде на правах годичной аренды из «Атлетико». В этом сезоне форвард провёл за сине-гранатовых 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами.

Канселу перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года на правах аренды. В нынешнем сезоне Канселу сыграл 25 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Материалы по теме
Спортдиректор «Барселоны» Деку рассказал, кто бы мог стать преемником Бускетса в клубе
Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android