Спортдиректор «Барселоны»: будущее Феликса и Канселу будет зависеть от наших возможностей

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился обновлённой информацией о будущем португальских футболистов Жоау Феликса и Жоау Канселу в каталонской команде.

«Жоау Феликс согласился на снижение зарплаты, чтобы мы могли уложиться в рамки финансового фэйр-плей. Форвард помог нам своими атакующим решениями в ряде матчей этого сезона. Канселу принёс в команду баланс. Нам нужен был игрок на этой позиции. В прошлом году нам точно не хватало футболиста такого профиля. Будущее Канселу в клубе, как и будущее Феликса, будет зависеть от наших возможностей летом», – приводит слова Деку Mundo Deportivo.

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Феликс выступает за «Барселону» с прошлого лета, находясь в команде на правах годичной аренды из «Атлетико». В этом сезоне форвард провёл за сине-гранатовых 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами.

Канселу перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года на правах аренды. В нынешнем сезоне Канселу сыграл 25 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

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