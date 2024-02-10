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Голкипер «Реала» Лунин выбрал лучшего из пары Мбаппе — Холанд

Голкипер «Реала» Лунин выбрал лучшего из пары Мбаппе — Холанд
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Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин ответил на вопрос, кто лучше, Эрлинг Холанд или Килиан Мбаппе.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Мбаппе или Холанд? Если «девятка», то Эрлинг», – цитирует Лунина El Chiringuito.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Мадридский «Реал» планирует подписать нападающего в статусе свободного агента. По информации El Larguero, французский форвард хотел бы иметь зарплату в размере € 50 млн, а также получить подписной бонус € 120 млн.

Ранее ряд источник с мадридским «Релам» также связывали и будущее Эрлинга Холанда, выступающего за «Манчестер Сити». Сообщалось, что норвежец считает приоритетным решение переход в «Реал», так как по его мнению выступление в испанском клубе поможет ему в завоевании индивидуальных наград.

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