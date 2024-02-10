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Стали известны подробности о новом тренере «Ливерпуля»

Стали известны подробности о новом тренере «Ливерпуля»
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Англиский «Ливерпуль» уже контактировал с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо касаемо его возможного назначения на аналогичную должность в мерсисайдском клубе. Об этом сообщает французский сайт Footmercato.

По сведениям источника, стороны провели первичные консультации. Готов ли 42-летний испанец покинуть леверкузенцев ради своей бывшей команды – не отмечается.

Напомним, Алонсо называют одним из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу, который в январе объявил об уходе из «Ливерпуля» по завершении нынешнего сезона.

На данный момент «Байер» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Команда Алонсо после 20 матчей набрала 52 очка – 16 побед и четыре ничьих.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрал 51 очко в 51 матче.

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