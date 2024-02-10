Тренер «Лилля» — перед матчем с «ПСЖ»: для нас возможная травма Мбаппе ничего не меняет

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека перед выездным матчем 21-го тура Лиги 1 с «ПСЖ» прокомментировал повреждение нападающего парижан Килиана Мбаппе, полученное 7 февраля в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Брестом» (3:1).

«Если Мбаппе не сыграет, его заменят другим сильным игроком. Может быть, для «ПСЖ» это не одно и то же, но для нас это ничего не меняет. Я не верю, что игрок «Бреста» намеревался причинить вред Мбаппе. Это нормальная ситуация. Не думаю, что игроки намерены причинить вред другим. Для меня невозможно так думать», — приводит слова Фонсеки Le10sport.com.

На 67-й минуте матча 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» — «Брест» нападающий парижан Килиан Мбаппе получил болезненный удар в лодыжку от защитника гостей Лильяна Брассье, но смог продолжить игру. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сообщил, что форвард готов принять участие в матче с «Лиллем».