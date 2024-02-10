Матч Аргентины отменён из-за скандала с Месси, новый рекорд Капризова. Главное к утру

Спортивный комитет Ханчжоу объявил об отмене товарищеского матча между Аргентиной и Нигерией из-за скандала с участием Лионеля Месси в Гонконге, российский форвард Кирилл Капризов установил новый снайперский рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение восьми игроков, в «Спартаке» рассказали о будущем защитника Георгия Джикии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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