Матч Аргентины отменён из-за скандала с Месси, новый рекорд Капризова. Главное к утру
Спортивный комитет Ханчжоу объявил об отмене товарищеского матча между Аргентиной и Нигерией из-за скандала с участием Лионеля Месси в Гонконге, российский форвард Кирилл Капризов установил новый снайперский рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение восьми игроков, в «Спартаке» рассказали о будущем защитника Георгия Джикии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Матч сборных Аргентины и Нигерии отменён из-за скандала с Лионелем Месси.
- Капризов установил новый рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение восьми игроков.
- Гендиректор «Спартака» рассказал, от чего зависит решение по контракту Джикии.
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