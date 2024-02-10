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10 февраля: главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты НБА, трансферные слухи

Матч Аргентины отменён из-за скандала с Месси, новый рекорд Капризова. Главное к утру
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Спортивный комитет Ханчжоу объявил об отмене товарищеского матча между Аргентиной и Нигерией из-за скандала с участием Лионеля Месси в Гонконге, российский форвард Кирилл Капризов установил новый снайперский рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение восьми игроков, в «Спартаке» рассказали о будущем защитника Георгия Джикии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Матч сборных Аргентины и Нигерии отменён из-за скандала с Лионелем Месси.
  2. Капризов установил новый рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение восьми игроков.
  3. Гендиректор «Спартака» рассказал, от чего зависит решение по контракту Джикии.
  4. Голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» одолеть «Чикаго».
  5. Бьорндален назвал причину неудачного выступления норвежской сборной в спринте.
  6. Мохамед Салах определился со своим будущим в «Ливерпуле».
  7. Стали известны подробности о новом тренере «Ливерпуля».
  8. Артемий Панарин вернулся в пятёрку лучших бомбардиров сезона НХЛ.
  9. Григор Димитров вышел в полуфинал турнира в Марселе, где сыграет с Кареном Хачановым.
  10. Стала известна сумма, за которую «Гремио» сможет выкупить Ду Кейроса у «Зенита».
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